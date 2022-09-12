Донецк, 12 сентября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики наблюдают активизацию ВСУ на направлении Угледара, но ситуация находится под контролем, заявил 12 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Мы видим некую активизацию на угледарском направлении. Там также находятся наши подразделения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР отметил, что «ситуация является контролируемой», и во многом это «заслуга героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках даже продвигаются вперёд».

По его словам, продвижение союзных сил «происходит не так быстро, как хотелось бы», тем не менее «есть определённая положительная тенденция».