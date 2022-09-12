Валуйский район, Белгородская область, 12 сентября 2022, 17:44 — REGNUM Один человек погиб, четверо госпитализировано после обстрела ВСУ погранпункта в Логачёвке Белгородской области 12 сентября. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, погибшей оказалась гражданка б. УССР 1942 года рождения. В Валуйскую ЦРБ доставлены трое граждан б. УССР и житель Логачёвки, у всех — ранения средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, пограничный пункт, через который в Белгородскую область массово прибывают беженцы, был обстрелян днём 12 сентября.