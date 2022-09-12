Валуйский район, Белгородская область, 12 сентября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Один человек погиб, четверо госпитализировано после обстрела ВСУ погранпункта в Логачёвке Белгородской области 12 сентября. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным главы региона, погибшей оказалась гражданка б. УССР 1942 года рождения. В Валуйскую ЦРБ доставлены трое граждан б. УССР и житель Логачёвки, у всех — ранения средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Также, по предварительным данным, в селе есть частичные разрушения хозпостроек и частных домовладений, повреждены автомобили и линия электропередач. Аварийные службы сейчас отключили подачу газа и электричества. Глава городского округа берёт на себя обязательства восстановить всё в максимально короткие сроки», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничный пункт, через который в Белгородскую область массово прибывают беженцы, был обстрелян днём 12 сентября.