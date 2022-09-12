Бишкек, 12 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Киргизии долларизация кредитного портфеля вновь побила рекорд, достигнув исторического минимума. Такие данные приводит Национальный банк республики в отчёте о денежно-кредитной политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Финансовый регулятор отмечает, что по итогам первого полугодия 2022 года этот показатель снизился на 3,6 процентных пункта — до 24,3%.

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При этом к концу июня ставки по кредитам в американской валюте достигли в среднем 9,2%, увеличившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с началом текущего года.

Также стало известно о том, что наиболее активно в этот период киргизстанцы брали кредиты на потребительские нужды и на развитие сельского хозяйства. В то же время кредиты на торговлю пользовались гораздо меньшим спросом.

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