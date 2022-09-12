Луганск, , 17:47 — REGNUM Фейками являются сообщения о том, что ВСУ захватили города в ЛНР, заявил 12 сентября помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв в интервью ТАСС.

Бандеровцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, СМИ киевского режима «от перевозбуждения якобы успехами ВСУ забрасывают фейки об «освобождении» Сватово и Лисичанска».

Киселёв пояснил, что фейковые новости «отрабатывает» и «штампует ролики о несокрушимой и непобедимой» ВСУ специальное подразделение — Центр информационно-психологических операций.

Напомним, город Лисичанск был освобождён в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР в начале июля. Город Сватово освободили от бандеровцев в начале спецоперации.

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