Луганск, 12 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Фейками являются сообщения о том, что ВСУ захватили города в ЛНР, заявил 12 сентября помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв в интервью ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бандеровцы

По его словам, СМИ киевского режима «от перевозбуждения якобы успехами ВСУ забрасывают фейки об «освобождении» Сватово и Лисичанска».

Киселёв пояснил, что фейковые новости «отрабатывает» и «штампует ролики о несокрушимых и непобедимых» ВСУ специальное подразделение — Центр информационно-психологических операций.

Напомним, город Лисичанск был освобождён в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР в начале июля. Город Сватово освободили от бандеровцев в начале спецоперации.