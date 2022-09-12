Бишкек, 12 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. С начала года правоохранительные органы Киргизии оштрафовали иностранных граждан почти на 33,3 млн сомов (около 24,7 млн рублей). Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании профильного парламентского комитета.

Fas.gov.ru Штраф

Читайте также: Киргизия просит Россию о «миграционной амнистии» для киргизстанцев

Также высокопоставленный чиновник сообщил о том, что за восемь месяцев 2022 года из республики депортировали 15 иностранцев.

«Из них 13 депортированы после освобождения из исправительных учреждений», — отметил замглавы МВД Киргизии.

Читайте также: В Киргизии из колоний сбежал 61 заключённый