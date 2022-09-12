Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Политика президент США Джозефа Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживают страны Европы, в частности, Евросоюза. Об этом сегодня, 12 сентября, пишет New York Post.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идёт о том, что Байден, по всей видимости, собирается исполнить свое предвыборное обещание и и положить конец использованию горючего топлива, чтобы затормозить процесс потепления климата.

Издание отмечает, что площадь переданных администрацией Байдена инвесторам территорий под бурение в 35 раз меньше, чем в период правленияРичарда Никсона, и в 378 раз меньше, чем приРональде Рейгане.

То есть практически прекращена сдача в аренду участков для добычи нефти и газа в США. При этом одним из своих первых указов на посту президента Байден запретил заключать новые договоры в этой отрасли.

При этом авторы NYT указывают, что аналогичные решения уже привели в Евросоюзе к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису. Так, в ЕС запретили добычу газа путем гидроразрыва пласта и стали закрывать АЭС и электростанции, работающие на угле, не имея при этом никакой надежной альтернативы.

Теперь, на фоне всеобщего кризиса цены на газ в ЕС взлетели на 1500%. Лидеры ЕС лихорадочно ищут пути выхода из кризиса, но тем не менее объединение уже столкнулось с хаосом в экономике — фондовые рынки упали, курс евро на минимуме за 20 лет, а предприятия массово закрываются.