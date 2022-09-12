Нижний Новгород, , 17:40 — REGNUM Водителям машин «скорой помощи» в Нижегородской области скоро увеличат зарплату на 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Скорая

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Руководство медицинского ведомства пообещало, что прибавка к зарплате произойдёт уже в сентябре нынешнего года.

Также стало известно о том, что помимо повышения заработной платы сотрудников «неотложки» ожидает ещё одно приятное известие — для них начали шить новую специальную униформу.

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