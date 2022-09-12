Великий Новгород, , 17:43 — REGNUM Явка на выборах губернатора Новгородской области, дополнительных выборах депутатов областной думы по Боровичскому одномандатному округу №19, а также ещё десяти кампаниях муниципального уровня составила 32,81%, сообщила 12 сентября председатель Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

Выборы

Напомним, трёхдневное голосование завершилось 11 сентября. По результатам подсчёта голосов, на выборах губернатора победил действующий глава региона Андрей Никитин, набравший 77,03% голосов избирателей (120 539 бюллетеней).

«Всего в голосовании приняли участие 156 559 избирателей. Явка составила 32,81 процента», — сказала Лебедева.

Активнее всего избиратели голосовали дистанционно — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Всего так проголосовал 7 791 человек, что составило 83,74%. Самыми активными избирателями стали жители Мошенского (62,51%), Волотовского (51,75%) и Поддорского (51,11%) районов.

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