Серов, Свердловская область, , 17:38 — REGNUM В посёлке Красноярка под Серовым в Свердловской области шестилетний мальчик погиб, упав вместе с велосипедом в яму. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Свеча Gadini

Установлено, что вечером 11 сентября он уехал кататься на велосипеде и пропал. В розыске были задействованы более 70 полицейских и добровольцев. В итоге тело ребёнка обнаружили в яме, которая была выкопана почти 20 лет назад.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Как сообщил старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга, по факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.