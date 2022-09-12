Грозный, 12 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Киевский режим и подчинённые ему войска в скором времени получат «интересный сюрприз» от Вооруженных сил России, сообщил 12 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Наши бойцы подготовили [киевским] бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты», — написал глава Чеченской республики.

«Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается. Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований», — добавил Кадыров.

При этом глава Чечни посоветовал гражданам России набраться терпения и «ждать отличных новостей с передовой».