Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM 31-летний экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» и национальной сборной России по футболу Иван Новосельцев может завершить профессиональную карьеру футболиста.

Мишкич и Новосельцев Алексей Колчин © ИА REGNUM

Футболист не смог найти клуб в прошедшее летнее трансферное окно. На данный момент Новосельцев находится в статусе свободного агента.

Последним клубом Новосельцева был тульский «Арсенал». В прошлом сезоне защитник принял участие в 15 турах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского ЦСКА и получил четыре желтые карточки.

Ранее Иван Новосельцев также выступал за «Химки», «Ростов», санкт-петербургский «Зенит», «Анжи» и «сочи».