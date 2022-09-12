Лондон, , 17:36 — REGNUM Британское содружество, возможно, распадется при новом короле Великобритании Карле III. Такое мнение высказала 12 сентября один из авторов портала Politico Мэгги Миллер.

Королева Великобритании Елизавета II Abuk SABUK

После смерти Елизаветы II король принял власть не только над Великобританией и Северной Ирландией, пишет Миллер, он стал действующим монархом в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке.

Однако автор подводит к мысли, что единение в Содружестве, включающем 56 стран, сохранялось так долго во многом благодаря фигуре ныне покойной королевы и есть сомнения, что новый монарх сможет удержать содружество от распада.