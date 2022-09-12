Донецк, , 17:31 — REGNUM Союзные силы России, Донецкой и Луганской Народных Республик успешно выполняют боевые задачи в районе Артёмовска, заявил 12 сентября глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Артёмовское направление для нас является достаточно важным, и сейчас наши подразделения достигли определённого успеха», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава ДНР отказался раскрывать какие-либо подробности и не уточнил, о каких населённых пунктах идёт речь. Он пояснил, что противник следит за информаций, поступающей с фронта, в том числе звучащей в эфире российского телевидения.

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