Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Мужчина поджёг товары, выставленные в детском отделе гипермаркета на Обводном канале Санкт-Петербурга, сообщили 12 сентября в пресс-службе городского управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии.

vk.com/uvo78 Хулиганство в гипермаркете

Инцидент произошел в ночь на 12 сентября в центре Петербурга. Мужчина зашел в гипермаркет на Обводном канале и с помощью зажигалки поджёг два детских автомобильных кресла, выставленных на продажу в одном из отделов.

«Персонал сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали правонарушителя», — рассказали в УВО.

Сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей. Наряд вневедомственной охраны доставил задержанного в 77 отдел полиции для выяснения обстоятельств.