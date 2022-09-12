Саратов, , 17:29 — REGNUM В Саратове вблизи территории бывшего центрального аэропорта был испорчен переданный в знак памяти об авиационном заводе самолет. Об инциденте 12 сентября сообщила исполняющая обязанности мэра Лада Мокроусова.

Исполняющая обязанности главы Саратова Лада Мокроусова t. me/busargin_r/3738

«К сожалению, нашлись люди, которые не ценят то хорошее, что происходит в городе, у которых отсутствуют моральные ценности и элементарное воспитание. Я расцениваю действия этих людей как вандализм», — написала она в своем телеграм-канале.

Мокроусова отметила, что ветераны неоднократно указывали о необходимости объекта, напоминающего о прошлом. На данном месте вскоре появится современный микрорайон с символичным названием «Аэропорт». С объектами, которые помогают сохранить коллективную память, так поступать непозволительно, считает и. о. главы города. К поиску нарушителей необходимо подключить правоохранительные органы, заключила Мокроусова.

ИА REGNUM напоминает, благотворительные средства в размере 2 млн рублей были направлены на приобретение самолета ЯК-42Д. Его установили в городе Саратове. Отметим, что это последний из оставшихся самолетов на территории области, который был выпущен на Саратовском авиационном заводе.

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