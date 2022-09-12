Херсон, Бывш. УССР, , 17:33 — REGNUM Руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) освобождённой от нацистов Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал первое видеообращение после своей госпитализации. Видео размещено 12 сентября в Telegram-канале Владимира Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приветствую вас, мои дорогие земляки и друзья! Какое-то время я не выходил в эфир, потому что находился на попечении врачей», — обратился Сальдо к жителям Херсонской области.

Он отметил, что следил за военными событиями в регионе, и заверил земляков в том, что Херсонщину не отдадут боевикам киевского режима.

«Я каждый день общаюсь с военными и знаю, какая напряженность существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящихся не так уж и далеко. Могу вам сказать абсолютно точно: у Вооруженных сил Российской Федерации значительно больше сил», — заявил Сальдо.

Напомним, СМИ киевского режима 12 сентября публикуют сообщения о смерти Владимира Сальдо. Глава Херсонской ВГА был госпитализирован в Москве с подозрением на отравление боевыми ядами.

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