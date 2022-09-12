Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В региональном отделении «Единой России» в Санкт-Петербурге приостановили членство в партии заместителя главы администрации Василеостровского района города Игоря Пономарева, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Дарья Драй ИА REGNUM «Единая Россия»

Решение о приостановке членства было принято президиумом регионального политсовета. Игоря Пономарева обвиняют в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов на уборку районных поликлиник. По данным главного ГСУ СК России по Петербургу, Пономарев может быть причастен к хищению 77 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы Василеостровского района был задержан. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Пономарева рассмотрел Василеостровский районный суд. По его итогу Пономарева поместили в СИЗО сроком до 5 ноября 2022 года.