Вашингтон, 12 сентября 2022, 17:21 — REGNUM Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа возражают против просьбы министерства юстиции продолжить изучение секретных документов, изъятых в поместье политика во Флориде, сообщает 12 сентября Reuters.
Адвокаты Трампа также попросили окружного судью Эйлин Кэннон призвать независимого арбитра для изучения изъятых у Трампа 100 документов с грифом секретности.
Ранее власти США выступили против привлечения независимого эксперта для изучения документов.
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