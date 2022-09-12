Вашингтон, 12 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа возражают против просьбы министерства юстиции продолжить изучение секретных документов, изъятых в поместье политика во Флориде, сообщает 12 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Адвокаты Трампа также попросили окружного судью Эйлин Кэннон призвать независимого арбитра для изучения изъятых у Трампа 100 документов с грифом секретности.

Ранее власти США выступили против привлечения независимого эксперта для изучения документов.