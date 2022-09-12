Херсон, Бывш. УССР, , 17:17 — REGNUM Сообщения средств массовой информации Киева о смерти руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо не соответствуют действительности, сообщает 12 сентября ТАСС со ссылкой на замглавы ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Сальдо идет на поправку.

«Я у себя в Telegram-канале сообщений якобы о его смерти не размещал. Все это очередной фейк, у СМИ [киевского режима] уже не хватает фантазии. Я виделся с Сальдо на днях, он идет на поправку», — сказал Стремоусов.

Напомним, в СМИ киевского режима публикуются сообщения о смерти Владимира Сальдо, хотя он предупреждал о своей госпитализации вследствие отравления. Не исключено, что Сальдо был отравлен боевыми ядами.

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