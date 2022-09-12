Белгород, 12 сентября 2022, 17:17 — REGNUM Сервис онлайн-оформления школьных медицинских справок заработал на всей территории Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе правительства региона.
Электронный больничный на школьника, по мнению властей, поможет снизить нагрузку на медработников и улучшить качество медицинского обслуживания в школах.
Ежегодно родители белгородских школьников оформляют более одного миллиона бумажных справок.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также действует системы электронного рецепта и цифровой сервис доставки льготных лекарств.