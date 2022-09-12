Белгород, 12 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Сервис онлайн-оформления школьных медицинских справок заработал на всей территории Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Интернет

Электронный больничный на школьника, по мнению властей, поможет снизить нагрузку на медработников и улучшить качество медицинского обслуживания в школах.

«Оформление справок онлайн значительно снизит нагрузку как на родителей, так и на преподавателей, которым приходилось тратить время и силы на заполнение и передачу данных. Также и врачи в школах могут сосредоточиться на главной задаче — обеспечении медицинского обслуживания всех участников учебного процесса», — пояснил первый вице-губернатор — министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Ежегодно родители белгородских школьников оформляют более одного миллиона бумажных справок.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе также действует системы электронного рецепта и цифровой сервис доставки льготных лекарств.