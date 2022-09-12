Москва, 13 сентября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, Госдума открывает осеннюю сессию, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

На фоне роста заболеваемости ковидом Госдума планирует проводить два заседания в неделю — по вторникам и средам, четверг становится резервным днем для проведения пленарных заседаний.

Первое заседание сессии откроется выступлением спикера Госдумы Вячеслава Володина, выступят и лидеры пяти фракций — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Новых людей».

Палате парламента на первом заседании предстоит не только обсудить изменения законодательства, но и утвердить план «правительственных часов» на осеннюю сессию, а также календарь рассмотрения законопроектов на сентябрь.

Ключевым для парламентариев в осеннюю сессию станет законопроект о федеральном бюджете на 2023−2025 годы. Глава Минфина Антон Силуанов не скрывает, что новый главный финансовый документ страны станет самым сложным в его карьере.

Отметим, что летом депутаты Госдумы не отдыхали, прошло дополнительное пленарное заседание, кроме того, дважды собирался Совет Думы.