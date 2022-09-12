Тюмень, 12 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о сбыте суррогатного алкоголя, после употребления которого скончались 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Сергей Неманов Алкоголь

В судебном заседании установлено, что 36-летний гражданин вместе со своими знакомыми приобрёл не менее 100 коробок с немаркированным спиртным, содержащим метиловый спирт. Данный алкоголь он поставил соучастникам для реализации в магазины Тюмени. После употребления суррогата в январе 2022 года погибли 10 местных жителей.

Обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья…») и по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере…»). Ему назначено наказание четыре года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 932 тыс. рублей. Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в гибели 20 человек от суррогатного алкоголя обвиняется 14 человек.