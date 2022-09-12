Москва, , 17:14 — REGNUM Госдума на первых заседаниях осенней сессии планирует рассмотреть ряд ратификаций и блок поправок в Налоговый кодекс РФ, а откроет сессию выступление спикера палаты парламента Вячеслава Володина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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По его словам, на пленарных неделях заседания будут проводиться по вторникам и средам. Четверг парламентарии оставляют в качестве резервного дня на случай плотной повестки и появления срочных вопросов.

«Завтра заседание откроется выступлением председателя Государственной думы. Дальше, вероятно, руководители фракций выступят», — сказал депутат.

Также, по словам, Жукова, в первом чтении будет рассмотрен законопроект, касающийся введения федеральных основных общеобразовательных программ.