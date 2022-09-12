Москва, , 17:12 — REGNUM Федеральный бюджет за январь–август 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн 374,4 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 12 сентября Минфин России.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, за восемь месяцев в бюджет поступило 17 трлн 606,9 млрд рублей доходов, что составляет 70,4% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

В том числе, как сообщается, нефтегазовые доходы бюджета составили 7 трлн 818 млрд рублей, а ненефтегазовые — 9 трлн 788 млрд рублей.

Расходы бюджета за январь–август исполнены в объёме 17 трлн 469,4 млрд рублей, или 73,7% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 63,3% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за восемь месяцев месяцев перечислила в бюджет 12 трлн 243,6 млрд рублей доходов, что составляет 72,9% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2022 год. От Федеральной таможенной службы поступило 4 трлн 266 млрд рублей, или 68,5% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 1 трлн 97,3 млрд рублей, или 54,6% к прогнозным показателям на текущий год.