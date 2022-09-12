Вашингтон, 12 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 12 сентября распорядится выделить больший объём государственных средств на развитие биотехнологической промышленности, за счет которой Соединённые Штаты планируют снизить зависимость от Китая в области производства материалов для выработки чистой энергии, изготовления новых тканей и прививок, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Указ, который планирует подписать президент, позволит федеральному правительству увеличить финансирование биологических ресурсов для производства новых продуктов питания, удобрений и семян, сообщили представители администрации.

Однако пока не известно, о какой сумме идет речь, откуда она возьмется и как будет распределена. Ожидается, что Байден представит подробности 15 сентября во время саммита в Белом доме.