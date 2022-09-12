Пенза, 12 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Ранее судимого 27-летнего жителя Мокшанского района Пензенской области обвиняют в совершении 70 покушений на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц, в значительном размере. Об этом 12 сентября сообщает региональная прокуратура.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

По версии следствия, обвиняемый весной освободился из мест лишения свободы. С целью заработка на незаконном сбыте наркотиков мужчина с мая по июнь 2022 года в интернете вступил в сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Злоумышленнику была отведена роль «закладчика» наркотиков.

Он получал в интернете сведения о местонахождении оптовых тайников с запрещенными средствами, забирал их за вознаграждение и оборудовал в общедоступных местах микрорайона Ахуны города Пензы розничные тайники с наркотиками. Координаты закладок передавал руководителям.

После задержания злоумышленника было установлено местоположение 70 тайников-закладок, запрещенные средства изъяты. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Пензенской области изъяли из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 113,8 кг (в 2020 году — 69,6 кг).

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