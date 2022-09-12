Изюм, Украина, 12 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Киевский режим намерен провести в городе Изюме Харьковской области «фильтрацию» жителей, сотрудничавших с Россией, сообщает 12 сентября ВВС со ссылкой на источник во властных структурах Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Из слов киевского чиновника следует, что в городе в течение десяти дней будут проводиться «фильтрационные» мероприятия и репрессии среди пророссийских жителей.

Кроме того, представитель киевского режима сообщил, что после ухода из города Изюм российских войск, его покинули более двух третей горожан.