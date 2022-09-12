Москва, , 16:56 — REGNUM Член Совфеда Андрей Климов не видит признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне специальной военной операции на территории б. УССР, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Сенатор Андрей Климов Council. gov.ru

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«Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введения военного положения», — сказал Климов в ходе брифинга.

Оппонентам России давно хотелось, чтобы в стране началась военная мобилизация и было введено военное положение, отметил сенатор.

Климов также допустил, что раз представители зарубежных СМИ чаще всего задают вопрос о мобилизации, то «они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать».

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