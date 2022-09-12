Москва, , 16:52 — REGNUM Министерство финансов России планирует возобновить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), приостановленные в феврале 2022 года. Об этом сообщает 12 сентября пресс-служба ведомства.

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованному графику аукционов на III квартал 2022 года, аукционы по размещению ОФЗ планируется провести 14, 21 и 28 сентября. Фактически речь идёт только о планах на сентябрь, так как в июле–августе аукционы не проводились.

Минфин намерен разместить на трёх аукционах ценные бумаги в общей сложности на 40 млрд рублей. Уточняется, что ориентировочный объём размещения ОФЗ сроком погашения от пяти до десяти лет — 30 млрд рублей, от десяти лет — 10 млрд рублей.

Напомним, в I квартале 2022 года Минфин планировал предложить на аукционах ценные бумаги в общей сложности на 700 млрд рублей, однако провёл лишь три аукционных дня, разместив облигации на 128,1 миллиарда рублей и выполнив план заимствований на внутреннем рынке на 18,3%. С середины февраля Минфин приостановил операции по размещению ОФЗ.