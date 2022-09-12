Харьков, Бывш. УССР, , 16:56 — REGNUM Видео взрыва, прогремевшего под Харьковом 11 сентября, опубликовал 12 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ТЭЦ

Отмечается, что это, вероятно, «вчерашний прилёт по Харьковской ТЭЦ-5», обесточивший большую часть территорий. Взрыв, судя по видео, был мощным. Он произошёл в ночное время.

Накануне, киевские СМИ распространили информацию о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, который к утру был ликвидирован. В Харькове был отключено электро- и водоснабжение.

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