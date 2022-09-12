Москва, 12 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Туристический поток из России в страны Европы снизился на 90−95% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Pixel2013 Туризм

«Турпоток из России в Европу в этом летнем сезоне был меньше, чем в 2019 году, на 90−95%. Туристы, которые все же принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном организовывали через туроператоров», — сказано в сообщении АТОР.

Наибольшей популярностью у российских туристов летом 2022 года пользовались Греция, Испания, Италия и Франция. В Греции наиболее низкие цены и довольно лояльная визовая политика.