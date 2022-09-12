Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Руководство амстердамского аэропорта Схипхол, главного аэропорта Нидерландов, обратилось к авиакомпаниям с просьбой отменить рейсы на период с 16:00 до 23:00 по местному времени из-за нехватки персонала, сообщает 12 августа Reuters.

В аэропорту Цитата из к/ф «Терминал». Реж. Стивен Спилберг. 2004. США

В одном из самых загруженных аэропортов Европы собрались длинные очереди, в результате чего некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы.

Напомним, что начиная с апреля в Схипхоле постоянно происходили сбои в работе. Сотни рейсов были отменены, а длинные очереди стали обычным делом.

«После нескольких недель прогресса Схипхол не ожидал, что придется принимать такие меры. Сотрудники терминала работают изо всех сил, чтобы обеспечить всем желающим возможность путешествовать, но, к сожалению, существует вероятность того, что путешественники пропустят свой рейс из-за длительного ожидания», — говорится в заявлении аэропорта.

Все авиакомпании, отменившие рейсы, получат компенсацию от аэропорта, говорится в заявлении.