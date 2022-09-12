Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Санкт-Петербургский международный культурный форум спустя два года вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса пройдет в 2022 году в новом формате и будет посвящен гуманитарной проблематике, анонсировали 12 сентября организаторы мероприятия.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (архивное фото) Скриншот страницы culturalforum.ru

В этом году форум запланирован на 10–12 ноября. Основными площадками Санкт-Петербургского международного культурного форума выступят Главный штаб Государственного Эрмитажа и Мраморный дворец Русского музея. Общая тема мероприятия — «Форум объединенных культур». Новый формат будет нацелен на максимально эффективное укрепление статуса форума как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики России.

Так, вместо секций и треков прошлых лет в деловой программе этого года запланированы четыре тематических блока по основным направлениям отрасли: «Искусство», «Музеи и культурное наследие», «Креативные индустрии и современное искусство», «Кино».

«Программа каждого из них знакомит профессиональное культурное сообщество с новейшими тенденциями и представляет площадку для выработки решений, которые будут влиять на повседневную деятельность культурных институций», — пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем привычные мероприятия стран-гостей и стран со специальной программой, официальные мероприятия, церемонии подписания соглашений и вручения премий, а также программа «Культура 2.0» сохранятся.

«Особую значимость форум приобретает в условиях текущей геополитической ситуации и происходящих в мире событий. Предполагается усиление позиций проекта как пространства для трансляции российских программных заявлений по гуманитарной проблематике. В ходе дискуссий будут анализироваться общемировые и национальные тенденции развития культур, их место в современном цивилизационном процессе, будут оцениваться современные вызовы и угрозы», — прокомментировала министр культуры РФ Ольга Любимова.

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