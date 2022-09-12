Бишкек, , 16:45 — REGNUM Всемирный банк в лице Международной ассоциации развития обещает выделить правительству Киргизии $50 млн (3,02 млрд рублей). Об этом заявил заместитель министра энергетики Тилек Айталиев на заседании профильного парламентского комитета.

Энергетика Администрация Липецкой области

По словам высокопоставленного чиновника, эти деньги республика может получить в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора».

Он уточнил, что из них $25 млн (1,51 млрд рублей) Киргизии предоставят в качестве кредита на 38 лет под 0,75% годовых, с шестилетним льготным периодом. А вторую половину суммы — в виде гранта.

Айталиев отметил, что эти деньги Министерство энергетики Киргизии намеревается потратить на замену 350 км проводов, 1000 трансформаторов и 600 тысяч «умных электросчётчиков» в регионах республики.