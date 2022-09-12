Бишкек, 12 сентября 2022, 16:45 — REGNUM Всемирный банк в лице Международной ассоциации развития обещает выделить правительству Киргизии $50 млн (3,02 млрд рублей). Об этом заявил заместитель министра энергетики Тилек Айталиев на заседании профильного парламентского комитета.

Энергетика
Энергетика
Администрация Липецкой области

По словам высокопоставленного чиновника, эти деньги республика может получить в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора».

Он уточнил, что из них $25 млн (1,51 млрд рублей) Киргизии предоставят в качестве кредита на 38 лет под 0,75% годовых, с шестилетним льготным периодом. А вторую половину суммы — в виде гранта.

Айталиев отметил, что эти деньги Министерство энергетики Киргизии намеревается потратить на замену 350 км проводов, 1000 трансформаторов и 600 тысяч «умных электросчётчиков» в регионах республики.