Анадырь, 12 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. На Чукотке завершается лососёвая путина. В некоторых районах промысла — лов рыбы уже завершён. Всего выловили 3,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей, что составляет 76% от выделенных объемов. Кроме того, кеты выловили 2,9 тыс. тонн, нерки — 481,1 тонн, а горбуши — 11,4 тонн. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

«В этом году у нас рекорды по промышленному вылову кеты и нерки. По данным Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») максимальные уловы наблюдаются по кете за последние 10 лет и нерки — за последние 5 лет. Объем добытой кеты в этом году в 1,5 раза выше показателя прошлого года и в 2 раза выше, чем в 2020 году. Основной промысел ведётся в бассейне Анадырского лимана. Нерки в этом году выловили в 3 раза больше, чем годом ранее. Основной район промысла нерки находится в группе водных объектов Мейныпильгынской озёрно-речной системе», — рассказалаАлёна Пиняева, председатель комитета по рыболовству департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки.

В рамках традиционного рыболовства, общины коренных малочисленных народов выловили 90,8 тонн, что составляет 45,7% от выделенного объёма.

Как сообщалоИА REGNUM, норвежско-российская исследовательская группа по рыбным запасам в Баренцевом море представила свои рекомендации по квотам на северо-восточную арктическую треску, северо-восточную арктическую пикшу и глубоководного окуня на 2023 год.

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