Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В историческом доме в Санкт-Петербурге, где размещается музей писателя Фёдора Достоевского, произошло возгорание. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Сервис «Яндекс. Карты»

Очевидцы сообщили в оперативные службы о пожаре в 14:47. Как отмечают в ведомстве, горение обстановки на площади в семь квадратных метров происходило на первом этаже здания.

На ликвидацию возгорания отправились три машины и 15 человек личного состава. Благодаря их работе в 15:22 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.