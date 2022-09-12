В петербургском доме, где находится музей Достоевского, произошёл пожар
Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В историческом доме в Санкт-Петербурге, где размещается музей писателя Фёдора Достоевского, произошло возгорание. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
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Музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
Очевидцы сообщили в оперативные службы о пожаре в 14:47. Как отмечают в ведомстве, горение обстановки на площади в семь квадратных метров происходило на первом этаже здания.
На ликвидацию возгорания отправились три машины и 15 человек личного состава. Благодаря их работе в 15:22 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.