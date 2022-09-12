Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект о признании участников операции «Анадырь» ветеранами боевых действий внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предложена нова редакция законопроекта из-за отрицательного отзыва правительства на предыдущую версию инициативы.

Дать статус ветерана боевых действий предлагается за «выполнение задач в Республике Куба в ходе военно-стратегической операции «Анадырь» в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года».

Вступление в силу названного проекта федерального закона предусматривает распространение указанной в нем нормы на живущих в настоящее время приблизительно 1,4 тыс. бывших военнослужащих, выполнявших задачи на Кубе в ходе операции «Анадырь», отмечают авторы.

Проект федерального закона обращен к гражданам, возраст которых превышает 78 лет и которые нуждаются в моральной, а часть из них и в дополнительной материальной поддержке государства, указали в Госдуме.

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