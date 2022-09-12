Курган, 12 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Кургане идёт реконструкция двух театров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Курганский драматический театр

«Продолжается масштабный ремонт в театре кукол «Гулливер» и театре драмы в Кургане. В «Гулливере» уже завершили демонтаж старых перекрытий и перегородок, укрепили фундамент, параллельно идут работы по фасаду, это памятник архитектуры. В драмтеатре уже приступили к штукатурным работам, монтажу вентиляции и отопления», — написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

План работ разбит на два этапа. Это ремонт внутренних помещений, внешний ремонт и благоустройство, дополняет слова Шумкова его пресс-служба.

Отмечается, что на время масштабного ремонта, труппы театров работают во дворце культуры машиностроителей. Завершится реконструкция в 2023 году.

Глава региона Вадим Шумков 21 декабря 2021 года писал в соцсетях, что на ремонт драмтеатра и театра кукол «Гулливер»выделено порядка 200 млн рублей.