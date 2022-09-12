Москва, , 16:38 — REGNUM Актёра Кирилла Емельянова могут лишить свободы из-за неуплаты алиментов на сумму 1 млн рублей. Об этом 12 сентября сообщил портал Film.ru, ссылаясь на его бывшую жену Екатерину Директоренко.

Кирилл Емельянов в роли Сырникова Цитата из т/с «Кадетство»

По словам экс-супруги, долг скопился за несколько лет. «Совсем не помогает. Есть вариант лишить его свободы. Надолго не получится, конечно. Если он попадёт в места лишения свободы, ему, наверное, там не понравится», — заявила Директоренко.

ИА REGNUM напоминает, что Кирилл Емельянов стал известен благодаря киножурналу «Ералаш» и роли суворовца Сырникова в сериале «Кадетство». У актёра двое сыновей.

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