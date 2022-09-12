Брянск, 12 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Факты подделки подписей жильцов многоквартирного дома выявила прокуратура в Брянске, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажные дома

Собственники помещений дома №45 по улице Розы Люксенбург заявили в прокуратуру о протесте против смены управляющей компании. Установлено, что в конце 2021 года управление многоквартирным домом перешло от муниципального «Жилкомсервиса» к компании «Тепломакс 32». Госжилинспекция региона оформила соответствующие изменения на основании протокола внеочередного собрания жильцов, проведённого в форме заочного голосования. Однако оказалось, что эти подписи являются подложными.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, на их основании возбуждено уголовное дело о подделке официального документа.