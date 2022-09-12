Челябинск, 12 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Главы муниципалитетов Челябинской области должны обеспечить социальные объекты теплом. Такую задачу им поставил 12 сентября губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Он отметил, что в некоторых муниципалитетах уже начали подключать тепло. При этом в разных муниципалитетах Челябинской области климат разный.

«Нужно обращать внимание на конкретный температурный режим и фактическую температуру в социальных объектах. Там, где это необходимо, ничего не мешает подключать объекты сейчас», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая неделя оказалась холодной на Челябинской области. Но на нынешней неделе обещают потепление до +20 днём и выше.