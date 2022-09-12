Махачкала, , 16:33 — REGNUM Власти Дагестана намерены провести анализ ситуации по снижению рождаемости в регионе. Поручение о подготовке предложений для принятия комплекса оперативных мер в демографической сфере дал вице-премьеру Мураду Казиеву глава правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Младенец Pexels.com

В ходе совещания о демографической ситуации в Дагестане прозвучала информация о том, что за последние десять лет число родившихся в республике снизилось на 12,5 тыс. человек. При этом естественный прирост населения снизился на 11,2%. Растут также показатели младенческой смертности.

«Младенцы стали умирать чаще, это недопустимо. В январе–июне 2022 года число зарегистрированных детей, умерших в возрасте до одного года, составило 165 детей против 156 — за соответствующий период предыдущего года. Коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся живыми тоже вырос: с 6,8 до 7,9 промилле — один из худших показателей по стране», — заявил глава правительства.

Как отметил Абдулмуслимов, «ни о какой демографической либо о социальной политике не может идти речи, если у нас начинают больше умирать и меньше рождаться». Он также обратил внимание на то, что в республике зафиксированы миграционная убыль населения, составившая на 1 июля 2022 года 9750 человек, и рост количества разводов.

Как было отмечено на совещании, согласно планам правительства Дагестана к 2024 году в республике должны быть достигнуты следующие целевые показатели: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 77,79 лет, увеличение коэффициента рождаемости до 14,6 и снижение смертности до 6,1.