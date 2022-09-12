Вашингтон, , 16:37 — REGNUM В США 12 сентября начнется отбор присяжных по делу о мошенничестве основателя компании грузовых электромобилей Nikola Тревора Милтона, которого обвинили в махинациях с ценными бумагами и введении в заблуждение инвесторов, сообщает Reuters.

Электричество

Милтон отрицает свою вину, а его адвокаты доказывают, что основатель Nikola не собирался никого обманывать.

Напомним, что Милтон обвиняется в двух случаях махинаций с ценными бумагами, а также в мошенничестве с помощью интернета или телекоммуникационных технологий. Летом 2021 года американская прокуратура обвинила Милтона в том, что он лгал «почти обо всех аспектах бизнеса» своей компании, вводя в заблуждение инвесторов своими заявлениями «в социальных сетях.