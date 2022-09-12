Пенза, 12 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Пензенской области населению за 2021 год оказано парикмахерских и косметических услуг на 592,2 млн рублей, это на 14,1% (в сопоставимых ценах) больше 2020 года. Соответствующие данные ко Дню парикмахера (13 сентября) публикует Пензастат.

Алёна Антонова Стрижка для гостя

В общем объеме бытового сервиса услуги парикмахеров занимают 8,4%. По данным за август 2022 года, средняя потребительская цена на модельные стрижки в женском зале в Пензенской области составила 473 рубля, в мужском зале — 410 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области подсчитали, сколько в среднем тратит женщина на создание привлекательного образа.

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