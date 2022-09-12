Москва, , 16:27 — REGNUM Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 12 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным торговой площадки на 16:10 курс доллара опустился на 38 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 60,22 рубля.

Тем временем курс евро опустился на четыре копейки — до 60,93 рубля.

Напомним, что за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже поднялся на две копейки, курс евро — на 19 копеек.

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